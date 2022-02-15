Kanada’nın yeni araç satışları Aralık ayında %11,7 düştü

Salı, 15 Şubat 2022 09:14:22 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları Aralık ayında aylık %11,7 ve yıllık %8,8 düşüşle 103.694 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Kasım ayında kaydedilen 6,09 milyar $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 5,49 milyar $’a kıyasla 5,65 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 81.232 adet ile 4,58 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 22.462 adet ile 1,06 milyar $ değerinde kaydedildi.