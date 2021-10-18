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Kanada’nın yeni araç satışları Ağustos ayında %4 düştü

Pazartesi, 18 Ekim 2021 09:21:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları bu yılın Ağustos ayında aylık %4 ve yıllık %13,2 düşüşle 149.778 adet olarak gerçekleşti.

Bu satışın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 7,31 milyar $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 7,61 milyar $’a kıyasla 6,95 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 106.028 adet ile 5,09 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 43.750 adet ile 1,86 milyar $ değerinde kaydedildi.


Etiketler: Kanada  otomotiv  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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