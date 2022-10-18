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Kanada’nın yeni araç satışları Ağustos ayında %0,6 arttı

Salı, 18 Ekim 2022 09:17:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları bu yılın Ağustos ayında aylık %0,6 artışla ve yıllık %6,9 düşüşle 135.988 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 6,95 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 6,81 milyar $’a kıyasla 7,32 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 101.330 adet ile 5,64 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 34.658 adet ile 1,68 milyar $ değerinde kaydedildi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Otomotiv 

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