Kanada’nın ticaret fazlası Kasım ayında 1,6 milyar $ oldu

Çarşamba, 10 Ocak 2024 09:45:48 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında %1,9 artış kaydederken, mal ihracatı ise %0,6 düşüş kaydetti. Bunun sonucunda bir önceki ay 3,2 milyar $ seviyesinde yer alan dış ticaret fazlası Kasım ayında 1,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Toplam ithalat Ekim ayındaki %2,9’luk düşüşün ardından Kasım ayında %1,9 yükseldi ve 11 ürün segmentinin 8’inde artış gözlendi. İthalat tonajı ise aylık %1,6 yükseldi.

Toplam ihracat ise 11 ürün segmentinin 7’sinde görülen artışlara rağmen %0,6 geriledi. Metal ve metal olmayan madenler, uçak ve diğer ulaşım ekipmanı ve parçaları en fazla düşüşleri kaydetti. Bu iki sektör hariç toplam ihracat %1 artış gösterdi. Kasım ayında toplam ihracat tonajı %0,1 düştü.

Söz konusu ayda ABD dışı ülkelere yapılan ihracat %4,2 düşerken bu ülkelerden yapılan ithalat ise %2,3 artış gösterdi. Böylece Kanada’nın ABD dışındaki ülkelerle yaptığı dış ticaret açığı Ekim ayında kaydedilen 9 milyar $’dan 10,1 milyar $’a çıktı.

ABD’ye yapılan ihracat Kasım ayında %0,4 artış kaydetti. ABD’den yapılan ithalat ise %1,7 yükseldi. Bu nedenle Kanada’nın ABD ile olan ticaret fazlası Ekim ayında kaydedilen 12,1 milyar $’dan 11,7 milyar $’a indi.