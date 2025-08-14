Kanadalı çelik işçileri yeni vergiler karşısında istihdamın korunmasını talep ediyor

Kanada Birleşik Çelik İşçileri Sendikası (USW), yeni bir ABD vergi dalgasının ardından hükümetten istihdamı ve sektörleri korumak için kararlı adımlar atmasını talep ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Şubat ayından bu yana uygulamaya koyduğu önlemler, Kanada-ABD ticaretini önemli ölçüde aksatıyor ve ülke genelinde binlerce kişilik istihdamı tehdit ediyor.

Artan gümrük vergileri

Mart ayında ABD, Kanada için herhangi bir muafiyet tanımadan tüm ithal çelik ve alüminyum ürünlerine %25 ek vergi getirdi. Ardından Mayıs ayında Trump, hala geçerli olmak üzere çelik ve alüminyuma uygulanan vergileri %50’ye çıkardı. Söz konusu önlemler binlerce kişilik istihdamı tehdit ediyor ve iki ülke arasındaki entegre tedarik zincirlerinin istikrarını bozuyor.

Kanadalı işçiler üzerinde doğrudan etki

Çelik ve alüminyum sektörleri 20.000’den fazla USW üyesini istihdam ediyor ve bazı işten çıkarmalar bildirildi. Kayıpları en aza indirmek için iş paylaşımı modeli uygulanıyor. Vergiler, metallerin yanı sıra ormancılık, otomotiv ve imalat sektörlerini de etkiliyor. Yüksek maliyetler tüketim mallarının fiyatlarını artırırken, Kanada genelinde yatırım planları askıya alınıyor.

USW’nin Ottawa’dan talepleri

USW, federal hükümetten İşsizlik Sigortası kapsamını genişletmesini, sosyal yardımları artırmasını ve uygunluk eşiklerini düşürmesini; iş garantilerine bağlı ücret sübvansiyonları uygulamasını; işten çıkarmaları önlemek için İş Paylaşımı Programını güçlendirmesini; kamu projelerinde yerel çelik, alüminyum ve ahşaba öncelik veren bir Kanada sanayi stratejisi geliştirmesini; Kanada yapımı malların satın alınması için vergi indirimleri sunmasını; tedarik zincirlerini güvence altına almak için kritik mineraller için stratejik rezervler oluşturmasını talep ediyor.

Uzun vadeli dayanıklılık için sanayi stratejisi

USW liderleri, kamu fonlarının yabancı ithalat yerinde Kanada’daki istihdamı desteklemesi gerektiğini vurguluyor. Sendikaya göre ülkenin ABD ile ticarete bağımlılığını azaltmak ve yerel üretimi güvence altına almak, işçileri gelecekteki ticaret anlaşmazlıklarından korumak açısından büyük önem taşıyor.