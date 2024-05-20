Kanadalı çelik üreticileri Çin’den ithalattaki artışa karşı daha sert önlemler alınmasını istiyor

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 12:36:34 (GMT+3) | İstanbul

Kanada Çelik Üreticileri Birliği (CSPA), ABD’nin ithalat vergisinde artış yapılacağı yönündeki açıklamasının ardından yerel üreticileri ve sektörü korumak amacıyla Çin’den çelik ithalatına ilave önlemler getirilmesi çağrısında bulundu.

Birlik, yürürlükte olan antidamping vergilerine rağmen Çin’in çelik ihracatını artırmaya devam ettiğini ve yalnızca geçtiğimiz yıl 600.000 mt ile Kanada’nın en büyük üçüncü çelik ithalatçısı konumunu koruduğunu ifade etti. Bu durumun istihdamı ve yatırımları tehlikeye atarak gelecek için risk oluşturduğu vurgulandı.

CSPA Başkanı ve CEO’su Catherine Cobden, “Ticaret ortaklarımız, ticaret çözüm sistemlerini yeni vergiler ve daha güçlü yasalarla birlikte kuvvetlendirirken Kanada’nın bu sürece ayak uydurması ve Çin ile diğer ülkelerin haksız ticari uygulamalarındaki artışa karşı yeni önlemler alması şart. İthalatın son 10 yılda iki katına çıkmasıyla iç piyasamızda benzeri görülmemiş miktarda ithal ürünle karşı karşıyayız. Hint-Pasifik ülkelerinden çelik ithalatına yönelik 52 ticaret önlemimiz var ve bunlardan 18’i Çin’e karşı uygulanıyor,” açıklamasını yaptı.

Cobden ayrıca Kanada hükümetinin, ABD’ninkine benzer önlemler alması ve adil olmayan ticari uygulamalara yönelik geriye dönük incelemeler ve hile önlemlerinin artırılması gibi yöntemlerde değişiklik yapması gerektiğini de ekledi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere ABD Başkanı Joe Biden, 301. Madde kapsamında Çin’den ithal çelik ürünlerine yönelik %0-7,5 oranında uygulanan vergilerin bu yıl Çin’i adil olmayan ticari uygulamalarını kaldırmaya teşvik etmek amacıyla %25’e çıkarılacağını açıklamıştı.