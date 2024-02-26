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Kanada çelik tedarik zincirini daha şeffaf hale getirecek

Pazartesi, 26 Şubat 2024 10:28:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada hükümeti çelik ithalatçılarının gümrük beyannamelerini doldururken Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı’na ham çeliğin ilk üretildiği yeri bildirmeleri gerekeceğini açıkladı. Söz konusu karar ülkenin çelik ithalatına ilişkin verilerin toplanması ve yayımlanmasında şeffaflık taahhüdü doğrultusunda verildi.

Raporlama konusunda aşamalı bir yaklaşım uygulanacak ve zorunlu raporlama 2024 sonbaharında başlayacak. Ülkenin Küresel İlişkiler Birimi bu verileri analiz edecek ve çelik ithalat trendlerine ilişkin rapor yayımlayacak.

Karardan memnun olan Kanada Çelik Üreticileri Birliği, “Kanada çelik sektörü küresel çelik kapasitesi fazlası ve adil olmayan ticaret uygulamalarına önemli ölçüde maruz kalırken açıklanan yeni koşul çok önemli bir gelişme. Yeni önlem çelik ticaretinde şeffaflığı artıracak ve yerel sektörün daha adil ticaret talebini destekleyecek. Ayrıca ticaret izleme sistemimizi başlıca ticaret ortağımız ABD ile daha uyumlu hale getirecek ve Kuzey Amerika tedarik zincirlerinde daha temiz çelik kullanımına öncelik verme çabalarına katkıda bulunacak,” şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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