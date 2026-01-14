Kanada’nın demir ve çelik ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %20,1 düştü

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre 2025 yılının Ekim ayında ülkenin demir ve çelik ithalatı yıllık %70 düşüşle 1,15 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, 2024 yılı Ekim ayında kaydedilen 1,01 milyar $’a kıyasla 913,16 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada’nın en fazla demir ve çelik ithalatı yaptığı ülke 301.155 mt ile ABD olurken, ABD’yi 45.568 mt ile Çin takip etti.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde ülkenin demir ve çelik ithalatı yıllık %20,1 düşüşle 15,84 milyon $ oldu. Bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında kaydedilen 10,28 milyar $’a kıyasla 8,83 milyar $ seviyesinde kaydedildi.