Kanada ABD’nin yeni vergi artışına rağmen şimdilik misilleme yapmayacak

ABD, Kanada’dan ithal bazı ürünlere yönelik vergileri %25’ten %35’e yükselterek Kanada ile ticarette yeni bir gerilim dalgası başlattı. Basında çıkan haberlere göre vergi artışından duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Kanada Başbakanı Mark Carney, mevcut ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında Kanada’nın ABD’ye yaptığı ihracatın büyük çoğunluğunun vergilerden muaf olduğunu belirterek endişeleri hafifletti.

Vergilerdeki artış, tarafların 1 Ağustos 2025 tarihine kadar anlaşmaya varamamasının ardından geldi. Öte yandan USMCA sayesinde Kanada’nın ABD’ye yaptığı ihracatın %85’i hâlâ vergilerden muaf.

Carney’nin stratejisi

Misilleme planlanmıyor: Carney gerginliği hafifletmek amacıyla acil misilleme vergileri uygulamayacak.

Vergilerin kaldırılması olasılığı: Kanada’nın ABD çıkışlı ürünlere yönelik mevcut vergilerinin yerel sanayiye fayda sağlaması durumunda kaldırılabileceği öne sürüldü.

Yatırım endişeleri: Carney, ticari ilişkiler kötüleşmeye devam ederse ABD'deki ikinci büyük yatırımcı olan Kanada'nın ABD'ye yatırımının azalabileceği konusunda uyardı.

Carney, Trump ile görüşmelere yeniden başlamak için “aceleye mahal olmadığını” vurgulayarak, “Gerektiğinde konuşuruz” dedi. Bu duruş, Kanada’nın ekonomik istikrarı korurken ticaret anlaşmazlığının tırmanmasını önleme stratejisini yansıtıyor.