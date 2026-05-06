Kanada ABD’nin vergi baskısına karşı çelik sektörüne 1,5 milyar $ destek sağlayacak

Kanada hükümeti ABD’nin çelik, alüminyum ve bakır içeren ürünlere yönelik getirdiği vergilere karşı şirketlere yardımcı olmayı amaçlayan 1,5 milyar $ değerinde yeni bir destek paketi açıkladı. Paket Kanada sanayi sektöründe dayanıklılığını güçlendirmeyi ve vergilerden kaynaklanan baskıyla karşı karşıya olan işletmeleri desteklemeyi hedeflerken, 1 milyar $ değerinde yeni bir Kanada Kalkınma Bankası finansman programını ve Stratejik Yanıt Fonu için ek 500 milyon $ finansmanı içeriyor.

Kısa vadeli baskıyı ve gelecekteki dönüşümü ele almaya yönelik finansman

Yeni program ABD’nin uyguladığı vergilerden kaynaklanan kısa vadeli mali baskıları yönetmelerine yardımcı olmak üzere işletmelere uygun koşullardan finansman sağlayacak. Hükümet ayrıca programın sadece kısa vadeli destek olarak değil, aynı zamanda şirketlerin dönüşmesine ve gelecekteki piyasa koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olacak bir araç olarak tasarlandığını belirtti. Kanada vergilerden etkilenen sektörleri desteklemeye yönelik daha geniş çaplı ortak müdahalenin bir parçası olarak finans kuruluşlarının etkilenen işletmelerle çalışmaya devam etmesini bekliyor.

Program ABD’nin çelik, alüminyum ve bakır vergileriyle bağlantılı önemli ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan güçlü şirketlere hızlı likidite sağlama yönündeki hükümet hedefiyle örtüşüyor.

Stratejik Yatırım Fonu için ek 500 milyon $

BDC programına ek olarak Kanada hükümeti, Stratejik Yanıt Fonu aracılığıyla 500 milyon $ daha finansman yaratacak. Bu finansman, Kanada’nın bölgesel kalkınma ajansları tarafından verilecek ve ekonominin tüm sektörlerinde vergilerden etkilenen işletmeleri destekleyecek. Finansman, küçük ve orta ölçekli işletmelerin pazar çeşitlendirmesi, verimlilik artışları, stratejik iş dönüşümleri ve rekabet gücünün artırılması için finansmana erişmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kanada vergilerden etkilenen diğer sektörlere desteği sürdürecek

Kanada hükümeti ayrıca kereste ve ormancılık sektörü de dahil olmak üzere ulusal ekonominin temel dayanaklarını oluşturan ancak vergilerden olumsuz etkilenen sektörlere desteğin süreceğini belirtti. Bu durum Kanada’nın vergi müdahalesinin çelikle bağlantılı sektörlerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda ticaret baskısına maruz kalan daha geniş stratejik sektörleri de kapsadığını gösteriyor.

Kanada’nın ABD’nin vergilerine yönelik daha geniş çaplı tepkisi

Yeni açıklanan önlemler Kanada’nın hükümet tarafından adil olmayan ve gerekçesiz olarak nitelendirilen vergilere yönelik daha geniş çaplı tepkisinin bir parçası olacak. Mevcut ve planlanan önlemler arasında 12,6 milyar $ değerindeki ABD çelik ürünü ithalatına ve 3 milyar $ değerindeki alüminyum ürünlerine yönelik %26,lik vergi, tüm sektörlerde vergilerden etkilenen şirketlerin uyum sağlamasına, çeşitlenmesine ve büyümesine yardımcı olmak için 5 milyar $ değerinde Strategic Stratejik Yatırım Fonu, yabancı çelik ithalatını sınırlamaya yönelik kotalar ve diğer önlemlerin yanı sıra Çin’den yapılan belirli çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25’lik vergi bulunuyor.