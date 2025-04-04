Kanadalı çelik üreticileri ABD’ye karşı sıkı önlemler talep ediyor

Trump yönetiminin misilleme vergisi açıklamasının ardından Kanada Çelik Üreticileri Birliği (CSPA) Başkanı ve CEO’su Catherine Cobden, söz konusu vergilerin ve 12 Mart tarihinde yürürlüğe giren %25 oranındaki verginin tedarik zincirlerini bozarak, yatırımları etkileyerek ve istihdam kaybına yol açarak ticari açıdan entegre olan Kanada ve ABD ekonomilerine zarar vereceğini ifade etti.

Cobden, “Bu nedenle Kanada’nın ABD ile ilişkisini yeniden düzenlemesi gerekecek. Bağımlılığımızı azaltmak için acilen bu adil olmayan çelik ticaretini ele alan ve Kanada pazarını sektörümüz, çalışanlarımız ve topluluklarımız için kurtarmaya yardımcı olacak sıkı önlemler getirilmesini talep ediyoruz. Kanada hükümetinin ve tüm siyasi partilerin bu önlemlerin getirilmesine destek sağlamasını istiyoruz,” şeklinde konuştu.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2 Nisan'da Beyaz Saray birçok ülke için en az %10 oranında misilleme vergi açıkladı ve söz konusu vergilerin başlıca hedefleri sırasıyla %34, %20 ve %46 oranlarında vergi uygulanacak olan Çin, AB ve Vietnam oldu.