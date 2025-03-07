ABD Meksika ve Kanada’ya getirdiği vergileri erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Mart tarihinde Truth Social platformunda yaptığı açıklamada Meksika ve Kanada’ya getirilen %25’lik ithalat vergisini USMCA kapsamındaki ürünler için 2 Nisan tarihine kadar ertelediğini ifade etti.

Birçok gözlemci bu değişikliğin ülkelerin ABD’ye misilleme olarak getirebileceği vergilerin ABD ekonomisinde yaratacağı tahribat nedeniyle yapıldığını ifade ederken, Trump’ın sosyal medyadaki açıklaması politika değişikliğinin Meksika ve Kanada’nın son zamanlarda sınır güvenliğini güçlendirmek için aldığı önlemler doğrultusunda gerçekleştirildiğine işaret ediyor.

Meksika Başkanı Claudia Sheinbaum erteleme için Trump’a teşekkür ederken, Kanada Ekonomi Bakanı Dominic LeBlanc Kanada’nın ABD’den ithal ürünlere uygulayacağı ikinci misilleme vergilerini daha uzak bir tarihe çekeceğini belirtti.

BBC’nin görüştüğü bir Beyaz Saray yetkilisi, USMCA tarafından kapsanmayan ürünler için Meksika’dan yapılan ithalatın %50’sinin ve Kanada’dan yapılan ithalatının %62’sinin vergilerden etkileneceğini söyledi. Bu oranlar Meksika ve Kanadalı şirketlerin ihracat uygulamalarına göre değişiklik gösterecek.