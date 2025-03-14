Kanada, ABD’nin çelik vergilerini de DTÖ’ye taşıdı

Kanada hükümeti, ABD’nin Kanada’dan ithal edilen çelik ve alüminyum için 12 Mart tarihinde uygulamaya başladığı vergiler sebebiyle Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikâyette bulundu.

Kanada, ABD’nin vergi kararının DTÖ’nün 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) kapsamındaki yükümlülüklerle uyuşmadığını savundu. Bununla birlikte kararın, kendisine bazı çelik ve alüminyum ürünleri için sağlanan vergi muafiyetini sonlandırdığını ifade etti. Öte yandan vergilerin GATT anlaşması kapsamında kendisine doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan hakları geçersiz kıldığını veya zayıflattığını söyledi. Ayrıca Kanada, vergilere yönelik ABD ile istişare talebinde de bulundu.

İstişarelerde 60 gün içerisinde çözüm bulunamaması halinde Kanada, DTÖ panelinden konuya ilişkin karar vermesini talep edebilir.