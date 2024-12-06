Kanada, Borçelik’ten ithal korozyona dayanıklı çeliğe antidamping soruşturması başlattı

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Borçelik’ten ithal korozyona dayanıklı çelik saca (CORE) yönelik antidamping soruşturması başlattığını duyurdu.

CBSA, Borçelik’ten ithal söz konusu ürünün dampingli fiyattan satılıp satılmadığını belirleyecek ve ön kararını 90 gün içerisinde açıklayacak. Ayrıca gerekçeli kararını ise 15 gün içerisinde yayımlayacak.

Soruşturmaya tabi ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.30.00.00, 7210.49.00.40, 7210.49.00.50, 7210.49.00.60, 7210.49.00.70, 7210.61.00.10, 7210.61.00.20, 7210.69.00.10, 7210.69.00.20, 7212.20.00.10, 7212.20.00.20, 7212.20.00.30, 7212.20.00.40, 7212.30.00.10, 7212.30.00.20, 7212.30.00.30, 7212.30.00.40, 7212.50.00.30, 7212.50.00.40, 7212.50.00.50, 7212.50.00.60, 7225.91.00.10, 7225.91.00.20, 7225.91.00.30, 7225.91.00.40, 7225.92.00.10, 7225.92.00.20, 7225.92.00.30, 7225.92.00.40, 7226.99.00.11, 7226.99.00.12, 7226.99.00.13 ve 7226.99.00.19 kodları altında yer alıyor.