 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kanada,...

Kanada, Borçelik’ten ithal korozyona dayanıklı çeliğe antidamping soruşturması başlattı

Cuma, 06 Aralık 2024 15:03:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Borçelik’ten ithal korozyona dayanıklı çelik saca (CORE) yönelik antidamping soruşturması başlattığını duyurdu.

CBSA, Borçelik’ten ithal söz konusu ürünün dampingli fiyattan satılıp satılmadığını belirleyecek ve ön kararını 90 gün içerisinde açıklayacak. Ayrıca gerekçeli kararını ise 15 gün içerisinde yayımlayacak.

Soruşturmaya tabi ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.30.00.00, 7210.49.00.40, 7210.49.00.50, 7210.49.00.60, 7210.49.00.70, 7210.61.00.10, 7210.61.00.20, 7210.69.00.10, 7210.69.00.20, 7212.20.00.10, 7212.20.00.20, 7212.20.00.30, 7212.20.00.40, 7212.30.00.10, 7212.30.00.20, 7212.30.00.30, 7212.30.00.40, 7212.50.00.30, 7212.50.00.40, 7212.50.00.50, 7212.50.00.60, 7225.91.00.10, 7225.91.00.20, 7225.91.00.30, 7225.91.00.40, 7225.92.00.10, 7225.92.00.20, 7225.92.00.30, 7225.92.00.40, 7226.99.00.11, 7226.99.00.12, 7226.99.00.13 ve 7226.99.00.19 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Yassı Ürünler Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler Borçelik 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de ithal levha fiyatları Aralık başında çoğunlukla düştü

06 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel boyalı sac fiyatlarında düşüş kaydedildi

06 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yassı mamul fiyatları cansız talebe rağmen yatay

06 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Çin’deki küçük artış girişimlerine rağmen piyasa yavaş yavaş negatife dönüyor

06 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %19,7 azaldı

06 Ara | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 6 Aralık 2024

06 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

AB’de yerel sıcak rulo sac fiyatları yatay seyrederken ithal fiyatlar alımların azalmasıyla gevşedi

05 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de sıcak rulo sac fiyatları gevşerken, ithalat yavaşlıyor

05 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

BAE sıcak rulo sac piyasası tatilin bitmesiyle biraz canlandı

05 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da rekabetçi fiyatlardan Asya çıkışlı sıcak rulo sac bağlantıları yapıldı

05 Ara | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis