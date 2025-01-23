Kanadalı çelik işçileri Trump’ın vergi tehdidini sert dille eleştirdi

Kanada Birleşik Çelik İşçileri Sendikası Ulusal Direktörü Mart Warren, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi tehdidine ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Trump yönetimi, 1 Şubat tarihi itibarıyla Meksika ile Kanada’dan ithal ürünlere %25 ve Çin’den ithal ürünlere ise %10 gümrük vergisi uygulamayı düşünüyor.

Warren, Trump’ın 1 Şubat tarihinden itibaren Kanada ve Meksika’dan ithal ürünlere %25 vergi getireceği yönündeki tehdidinin sadece Kanada’da değil aynı zamanda ABD’deki işçileri ve sanayi sektörlerini de ciddi ölçüde etkileyecek düşüncesiz ve sakıncalı bir hamle olduğunu ifade etti. Söz konusu hamlenin sınırın her iki tarafındaki entegre sektörlere, tedarik zincirlerine ve sendikalı işçilere yönelik doğrudan bir saldırı olduğuna dikkat çekti. Bununla birlikte çelik, madencilik, otomotiv ve imalat gibi başlıca sektörlerdeki işçilerin ekonominin temelini oluşturduğunun, ayrıca Kanada ile olan ticari ilişkilerin tehdit edilmesinin bu sektörleri ve binlerce istihdamı derinden sarsacağının altını çizdi.

Geçmişteki benzer eylemlere işaret eden Warren, vergilerin istikrarsızlık ve yatırım planlarındaki belirsizliğin artmasının yanı sıra tedarik zincirinde aksamalara, maliyetlerde yükselişe ve binlerce kişinin işsiz kalmasına yol açacağını kaydetti. Tüm bunlar ışığında Warren, Kanada hükümetine yerel işçilerin ve sektörlerin korunması amacıyla derhal karşı önlemler alması ve vergilerin kendi ekonomileri ile işçileri üzerindeki olumsuz etkisinin farkında olan ABD’li partnerleriyle yakından çalışması çağrısında bulundu. Ayrıca Kanada hükümetinin kısa, orta ve uzun vadede istihdam ile sanayi sektörlerini korumak için korumacı ticaret önlemleri, stratejik sektörleri güçlendirecek sanayi politikaları, yerel tedarik politikaları ve yerel imalat kapasitesine yatırım gibi hafifletici tedbirler uygulaması gerektiğini vurguladı.