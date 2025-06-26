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Kanadalı çelik işçileri ABD’nin vergilerine ve dampingli çelik ithalatına yönelik önlemleri yetersiz buluyor

Perşembe, 26 Haziran 2025 13:40:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Birleşik Çelik İşçileri Sendikası Ulusal Direktörü Marty Warren, Kanada hükümetinin ABD’nin çelik ithalat vergilerini iki katına çıkarması ve dampingli çelik ithalatı için açıkladığı önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Warren, ticaret savaşlarından en çok çelik işçilerinin olumsuz etkilendiğini, birçok kişinin işini kaybettiğini ve her gün daha fazla işin risk altında olduğunu belirtti. Bununla birlikte Kanada hükümetinin açıkladığı yeni vergiye tabi kota sisteminin doğru bir adım olmasına rağmen mevcut krizi önlemek için yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Yeni sistem, ticaret sapmasını önlemek için serbest ticaret anlaşması olmayan ülkelerden yapılan ithalatı 2024 yılındaki seviyelerle sınırlandırıyor ve ABD’den yönlendirilen düşük fiyatlı çeliğin Kanada’ya girişini engelliyor. Ancak sistem, Kanada’nın serbest ticaret anlaşması imzaladığı Güney Kore ve Vietnam gibi ülkelerden yaptığı ithalatın üçte ikisini kapsamıyor. Bu ülkeler, defalarca dampingli satış gerçekleştirmiş olmasına rağmen sistemin dışında tutuluyor. Sendika, yerel çelik üreticilerini ve çelik kapasitesini korumak için en etkili yöntemin, defalarca dampingli satış gerçekleştiren ve adil ticaret yapmayan ülkelere serbest ticaret anlaşması olsun veya olmasın ek vergiler getirilmesi olduğunu savundu. Ayrıca yeni sistemin kapsamının, Kanada’ya defalarca dampingli satış yapan ticaret partnerlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve sistemin yerel üretimi teşvik edecek şekilde tasarlanması önerisinde de bulundu.

Öte yandan Warren, “iç piyasada eritilmiş ve dökülmüş” kuralı baz alınarak Çin’den çelik ithalatına uygulanan vergileri memnuniyetle karşıladığını ve böylelikle sendikanın uzun süredir dile getirdiği talebinin gerçekleştirildiğini ancak vergilerin ayrıntılarının henüz netleşmediğini dile getirdi. Ayrıca sendika olarak sistemin eksikliklerini gidermek ve yasal boşlukları kapatmak için hükümet ile ortaklaşa çalışmaya hazır olduklarını ekledi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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