Trump Kanada’dan ithal ürünlere 1 Ağustos’tan itibaren %35 vergi getiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney’e gönderdiği resmi mektupta Kanada’dan ithal edilen ürünlere 1 Ağustos tarihinden itibaren %35 vergi uygulanacağını açıkladı. Vergiyle birlikte devam eden fentanil krizinin ve yüksek ticaret açığının ele alınması amaçlanıyor.

Yeni verginin ayrıntıları

Böylelikle ABD, Kanada’dan ithal ürünlere mevcut sektörel vergiler dışında %35 vergi uygulayacak. Trump, Kanada’nın ABD’den ithal ürünlere uyguladığı vergileri artırması halinde oranların daha da yükseltileceği uyarısında bulundu. ABD’nin vergilerinden kaçınmak için üçüncü ülkeler üzerinden aktarılan ürünler ise daha da yüksek vergilere tabi olacak. Trump, Kanadalı şirketlerin üretimlerini ABD’ye taşıması halinde vergilerin kaldırılacağını belirtti.

Temel gerekçe fentanil ve ticaret açığı

Trump, Kanada’nın ABD’ye olan fentanil akışının durdurulması konusunda başarısız olduğunu ve iş birliği yapmak yerine misilleme vergileriyle yanıt verdiğini ifade etti. Fentanilin ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve Kanada’nın ABD ile ticaret açığının ekonomide dengesizliğe yol açtığını savundu. Vergi oranlarının, Kanada’nın bu konularda yapacağı iş birliğine bağlı olarak düzenlenebileceğini de sözlerine ekledi.

Kanada ticaret anlaşması için görüşmelere devam ediyor

Başbakan Mark Carney, Kanada’nın 1 Ağustos olarak belirlenen son tarihten önce ABD ile yapıcı bir çözüm bulmak için çalışmaya kararlı olduğunu vurguladı. Carney, “Kanada, Kuzey Amerika’da fentanil felaketini durdurmak için önemli ilerlemeler kaydetti. Her iki ülkedeki hayatları kurtarmak ve toplulukları korumak için ABD ile çalışmaya kararlıyız,” dedi.