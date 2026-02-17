Kanada’nın demir ve çelik ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %24,3 geriledi

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre 2025 yılının Kasım ayında ülkenin demir ve çelik ithalatı yıllık %52,9 düşüşle 1,32 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, 2024 yılı Kasım ayında kaydedilen 1 milyar $’a kıyasla 823,82 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada’nın en fazla demir ve çelik ithalatı yaptığı ülke 257.603 mt ile ABD olurken, ABD’yi 79.231 mt ile Güney Kore takip etti.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde ülkenin demir ve çelik ithalatı yıllık %24,3 düşüşle 17,15 milyon $ oldu. Bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında kaydedilen 11,29 milyar $’a kıyasla 9,65 milyar $ seviyesinde kaydedildi.