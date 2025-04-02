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Kanada’nın demir cevheri üretimi Ocak’ta aylık %6,9 geriledi

Çarşamba, 02 Nisan 2025 10:30:02 (GMT+3)   |   San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi 2025’in Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %6,9 düşüş ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %3,5 artışla 5.532.013 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Aralık ayına kıyasla %6,2 düşüş ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %3,4 artışla 3.276.933 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda Aralık ayında kaydedilen 10.125.935 mt’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 8.145.899 mt’a kıyasla 10.998.866 mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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