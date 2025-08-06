Kanada’nın demir cevheri üretimi 2025’in Nisan ayında %2,4 azaldı

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi 2025’in Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %2,4 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %3,3 düşüşle 5.365.852 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Mart ayına kıyasla %24,9 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %16,4 artışla 4.219.376 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.
Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda Mart ayında kaydedilen 11.381.961 mt’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 9.267.440 mt’a kıyasla 10.665.936 mt oldu.