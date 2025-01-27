Kanada’nın demir cevheri üretimi Kasım’da aylık %13,2 düştü

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %13,2 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %14,6 artışla 5.739.469 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Ekim ayına kıyasla %11,8 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %11,8 artışla 3.954.791 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.
Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda Ekim ayında kaydedilen 9.739.754 mt’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 6.637.476 mt’a kıyasla 9.480.824 mt oldu.