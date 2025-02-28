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Kanada’nın demir cevheri üretimi Aralık’ta aylık %3,5 arttı

Cuma, 28 Şubat 2025 12:02:05 (GMT+3)   |   San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %3,5 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %10,1 artışla 5.939.184 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Kasım ayına kıyasla %11,7 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %16,9 artışla 3.492.850 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda Kasım ayında kaydedilen 9.480.824 mt’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 7.653.763 mt’a kıyasla 10.125.935 mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi Üretim 

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