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Kanada’nın demir cevheri üretimi Kasım ayında %3,9 düştü

Pazartesi, 23 Ocak 2023 09:18:22 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %3,9 düşüşle ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %11,4 artışla 5.612.969 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Ekim ayına kıyasla %21,5 düşüşle ve 2021 yılının Kasım ayına kıyasla %23,5 artışla 3.160.272 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda Ekim ayında kaydedilen 7.435.087 mt’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 4.722.434 mt’a kıyasla 8.009.383 mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Üretim 

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