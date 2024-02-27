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Rio Tinto Kanada'daki karbondan arındırma çabaları için hükümetten finansman aldı

Salı, 27 Şubat 2024 11:09:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto ortak girişimi Iron Ore Company of Canada’nın (IOC) Labrador West’te gerçekleştirdiği demir cevheri işleme faaliyetlerini karbondan arındırmak için Kanada hükümetinin Düşük Karbon Ekonomisi Fonu’ndan 1,8 milyon C$ finansman aldığını açıkladı.

Projenin toplam maliyetinin %25’ine karşılık gelen finansman IOC’nin pelet ve demir cevheri konsantresi üretiminde tükettiği yakıt miktarını azaltmak amacıyla bir elektrikli kazan ve yakıt tasarruflu brülörler kurmasına olanak tanıyacak. Şirket söz konusu projenin ömrü boyunca sera gazı emisyonunu yaklaşık 2,2 milyon mt azaltabilecek.

Yeni ekipmanın kurulumunun 2024 yılının ikinci çeyreğinde başlaması ve 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Proje inşaat ve uygulama aşamalarında Labrador West’te 100’den fazla kişilik istihdam yaratacak.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Üretim Yatırım Rio Tinto 

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