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Kanada’nın demir cevheri üretimi Aralık ayında %10,8 düştü

Çarşamba, 22 Şubat 2023 09:46:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %10,8 düşüşle ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %3,9 artışla 5.008.484 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Kasım ayına kıyasla %4,5 düşüşle ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %6,4 artışla 3.017.096 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda Kasım ayında kaydedilen 8.009.383 mt’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 4.484.393 mt’a kıyasla 8.445.748 mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Üretim 

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