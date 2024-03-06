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Kanadalı Cerrado Gold, Mont Sorcier projesinde doğrudan indirgenmiş kalite konsantre demir cevheri üretecek

Çarşamba, 06 Mart 2024 16:46:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada merkezli demir cevheri madencisi Cerrado Gold Quebec yakınlarında bulunan Mont Sorcier manyetit demir cevheri projesinde doğrudan indirgenmiş kalite konsantre demir cevheri üretebileceğini açıkladı.

Metalurjik test sonuçlarına göre Mont Sorcier projesi düşük silika ve alümina içeren %67 tenörlü yüksek saflıkta konsantre demir cevheri üretme potansiyeline sahip olduğundan doğrudan indirgenmiş kalite ürün üretebilecek. Diğer düşük kalite konsantrelerle karşılaştırıldığında çelik üretiminde genel sera gazı emisyonunu önemli ölçüde azaltan söz konusu kalite, çelik üretimi için elektrik ark ocaklarında kullanılabildiğinden emisyonları biraz daha indirebiliyor.

Şirketin CEO’su Mark Brennan, “Küresel çelik piyasaları çelik üretim sürecindeki genel emisyonları azaltmayı hedeflerken Mont Sorcier’de üretilebilen konsantre demir cevherinin bu geçişi desteklemek ve düşük kaliteli ürünlerin yerini almak üzere yüksek talep görmesi bekleniyor,” dedi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Madencilik Üretim 

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