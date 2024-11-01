Champion Iron, DR pelet projesini 2025’in ikinci yarısında devreye alacak

Kanadalı demir cevheri şirketi Champion Iron Limited, 2024-25 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren ikinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin %66,3 tenörlü konsantre demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %18 ve yıllık %8 düşüşle 3,2 milyon ıslak metrik ton (wmt) seviyesinde yer alırken, konsantre demir cevheri satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %5 düşüşle ve yıllık %13 artışla 3,3 milyon kuru metrik ton (dmt) seviyesinde kaydedildi.

Champion Iron, Bloom Lake demir cevheri madeninin kapasitesinin yarısını %69 tenörlü doğrudan indirgemiş (DR) pelete çevirecek projesinin programa uygun şekilde ilerlediğini ve önümüzdeki yılın ikinci yarısında faaliyete alınmasının planlandığını bildirdi.

Öte yandan konsantrasyon tesisi ve demir yolu altyapısının planlı yıllık bakım çalışmaları kapsamında kapatılması ve bölgede çıkan orman yangını sebebiyle Bloom Lake madenindeki faaliyetlerin aksamasına rağmen madenin söz konusu çeyrekte güçlü bir performans göstermeye devam ettiği bildirildi.