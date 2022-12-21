Kanada’nın demir cevheri üretimi Ekim ayında %14,3 arttı

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %14,3 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %13,6 artışla 5.839.659 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Eylül ayına kıyasla %4,1 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %6,2 artışla 4.024.086 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.
Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda Eylül ayında kaydedilen 7.536.551 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 4.501.281 mt’a kıyasla 7.431.962 mt oldu.