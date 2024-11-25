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Kanada’nın demir cevheri üretimi Eylül'de aylık %27,9 geriledi

Pazartesi, 25 Kasım 2024 10:47:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %27,9 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %6,7 düşüşle 4.753.916 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Ağustos ayına kıyasla %26,5 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %20,5 düşüşle 3.974.746 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda Ağustos ayında kaydedilen 9.332.417 mt’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 6.893.883 mt’a kıyasla 8.715.520 mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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