 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kanada’nın...

Kanada’nın demir cevheri üretimi Ekim'de aylık %26,8 yükseldi

Salı, 24 Aralık 2024 10:10:51 (GMT+3)   |   San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %26,8 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %18,3 artışla 6.497.521 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Eylül ayına kıyasla %10,1 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %1,3 düşüşle 4.419.767 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda Eylül ayında kaydedilen 9.218.271 mt’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 6.387.719 mt’a kıyasla 9.738.897 mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 24 Aralık 2024

24 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları gevşedi

24 Ara | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 23 Aralık 2024

23 Ara | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın Karnataka eyaleti hükümeti maden arazilerinden vergi almayı teklif etti

23 Ara | Çelik Haberler

Avustralya bu ve gelecek yıla yönelik demir cevheri fiyat tahminlerini değiştirmedi

23 Ara | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 23 Aralık 2024

23 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 20 Aralık 2024

20 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 20 Aralık 2024

20 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Fenix ​​Resources Weld Range’deki demir cevheri portföyünü yeni alımlarla genişletecek

20 Ara | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Kasım döneminde %1,9 arttı

20 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis