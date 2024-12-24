Kanada’nın demir cevheri üretimi Ekim'de aylık %26,8 yükseldi

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %26,8 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %18,3 artışla 6.497.521 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Eylül ayına kıyasla %10,1 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %1,3 düşüşle 4.419.767 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.
Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda Eylül ayında kaydedilen 9.218.271 mt’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 6.387.719 mt’a kıyasla 9.738.897 mt oldu.