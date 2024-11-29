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Kanadalı Strategic Resources peletleme projesi için Javelin’den DR konsantre demir cevheri temin edecek

Cuma, 29 Kasım 2024 14:42:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada merkezli maden arama ve geliştirme şirketi Strategic Resources Inc., doğrudan indirgenmiş (DR) konsantre demir cevheri temin etmek ve Québec’teki demir cevheri peletleme projesinden DR pelet satışı yapmak üzere İngiltere merkezli emtia şirketi Javelin Global Commodities’in Singapur’daki bağlı kuruluşu Javelin Global Commodities (SG) PTE Ltd ile iki anlaşma imzaladığını duyurdu. Söz konusu anlaşmaların Javelin tarafından sağlanacak 150 milyon $ değerindeki işletme sermayesi ile destekleneceği bildirildi.

Anlaşmalar kapsamında Javelin, Strategic Resources’a yaklaşık 4 milyon mt DR konsantre demir cevheri tedarik edecek. Bununla birlikte Kanadalı şirketin Québec’teki Saguenay limanında gerçekleştirmeyi planladığı peletleme tesisinde üretilecek yıllık 4 milyon mt’a varan DR peletin satışını yapacak. Bu sayede Strategic Resources, yıllık 4 milyon mt kapasiteli tesisinin inşasına önümüzdeki yıl başlayabilecek ve projenin ilk aşamasını hayata geçirebilecek.

Öte yandan şirket, projenin ikinci aşaması için Metso ve Tenova gibi küresel ortaklarla görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti. İkinci aşamanın hayata geçirilmesinin ardından DR demir veya sıcak briketlenmiş demir üretimine başlayarak küresel piyasada devam eden elektrik ark ocaklı üretime geçiş çalışmalarını destekleyebileceğini aktardı.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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