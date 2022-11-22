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Kanada’nın demir cevheri üretimi Eylül ayında %20,9 düştü

Salı, 22 Kasım 2022 09:28:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %20,9 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %17,1 düşüşle 4.659.793 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri, Ağustos ayına kıyasla %9,9 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %13,6 düşüşle 4.298.532 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda Ağustos ayında kaydedilen 8.224.942 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 5.282.588 mt’a kıyasla 8.586.203 mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Üretim 

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