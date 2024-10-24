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Kanada’nın demir cevheri üretimi Ağustos ayında %8,4 yükseldi

Perşembe, 24 Ekim 2024 10:44:44 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %8,4 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %20,1 artışla 6.217.228 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Temmuz ayına kıyasla %28 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %28,8 artışla 5.412.399 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda Temmuz ayında kaydedilen 9.868.601 mt’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 8.191.111 mt’a kıyasla 8.951.307 mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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