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Kanada’nın demir cevheri üretimi Ağustos ayında %0,6 arttı

Cuma, 21 Ekim 2022 09:10:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %0,6 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %10,2 artışla 5.894.573 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Temmuz ayına kıyasla %40,6 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %12,4 artışla 4.774.682 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda, Temmuz ayında kaydedilen 8.975.857 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 6.014.358 mt’a kıyasla 8.224.942 mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Üretim 

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