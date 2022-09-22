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Kanadalı Teck Resources kömür üretimini geçici olarak durdurdu

Perşembe, 22 Eylül 2022 17:32:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanadalı madencilik şirketi Teck Resources, Britanya Kolumbiyası’nda bulunan Elkview tesisindeki konveyöründe yaşanan yapısal bir sorun sebebiyle kömür üretimini bir süreliğine durdurmak zorunda kaldı.

Tamirat devam ederken, bu duraklamanın ilk olarak bir ila iki ay sürmesi bekleniyor. Şirketin tahminine göre, bunun sonucunda şirketin 2022 yılı kömür üretimini 1,5 milyon mt düşürecek. Bunun yanı sıra, şirketin üçüncü çeyrek kömür satışları ise yakın zaman önce Westshore Terminals’teki işçi eylemlerinden etkilenebilir. Sonuç olarak, bu yılın üçüncü çeyreğinde şirketin kömür satışının önceki tahmin olan 5,8-6,2 milyon mt’a kıyasla yaklaşık 5,5-5,9 milyon mt olması bekleniyor.


Etiketler: Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Madencilik 

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