Kanadalı çelik üreticileri Çin’den ithalata acilen önlem alınmasını istiyor

Kanada Çelik Üreticileri Birliği ve Kanada Alüminyum Birliği tarafından yapılan ortak açıklamada, Çin’den ithalatın gerçek etkisi, bu ithalatın yaratmaya devam ettiği tehdit ve elektrikli araç tedarik zincirinde Çin’in kapasite fazlasına dikkat çekildi.

Birliklerin yöneticileri, söz konusu sektörlerin ülke ekonomisinin iki temel taşı olduğunu, 31.000’den fazla doğrudan istihdam sağladığını ve ekonomiye 27 milyar $’ın üzerinde katkıda bulunduğunu ifade etti. Ancak Çin’den Kanada’ya olan kapasite fazlası akışının yerel piyasayı tehdit ettiğini ve haksız ticarete sebebiyet verdiğini dile getirdi. Hükümetin hareket geçmemesi halinde Kanada’nın çelik ve elektrikli araç için Kuzey Amerika’ya giriş noktası haline gelebileceği vurgulandı.

Bu nedenle birlikler, hükümete geleneksel ticaret önlemleri veya soruşturmalar yerine söz konusu üç girdiyi tek bir vergi paketine dahil ederek hızlı bir şekilde müdahale etme ve bütüncül bir yaklaşım sergileme çağrısında bulundu. Ayrıca Kanada’nın Çin’de eritilmiş ve dökülmüş çeliğe en az %25 vergi uygulaması gerektiğini de söyledi. Aksi takdirde Kanada’nın ticaret ortaklarının çok gerisinde kalarak oldukça savunmasız hale geleceğinin altını çizdi. Öte yandan ticaret ortakları olan ABD ile Meksika’nın durumun ciddiyetinin farkında olduğunu ve sıkı önlemler almaya başladığını belirtti.