 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kanadalı...

Kanadalı çelik üreticileri Çin’den ithalata acilen önlem alınmasını istiyor

Pazartesi, 12 Ağustos 2024 11:31:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada Çelik Üreticileri Birliği ve Kanada Alüminyum Birliği tarafından yapılan ortak açıklamada, Çin’den ithalatın gerçek etkisi, bu ithalatın yaratmaya devam ettiği tehdit ve elektrikli araç tedarik zincirinde Çin’in kapasite fazlasına dikkat çekildi.

Birliklerin yöneticileri, söz konusu sektörlerin ülke ekonomisinin iki temel taşı olduğunu, 31.000’den fazla doğrudan istihdam sağladığını ve ekonomiye 27 milyar $’ın üzerinde katkıda bulunduğunu ifade etti. Ancak Çin’den Kanada’ya olan kapasite fazlası akışının yerel piyasayı tehdit ettiğini ve haksız ticarete sebebiyet verdiğini dile getirdi. Hükümetin hareket geçmemesi halinde Kanada’nın çelik ve elektrikli araç için Kuzey Amerika’ya giriş noktası haline gelebileceği vurgulandı.

Bu nedenle birlikler, hükümete geleneksel ticaret önlemleri veya soruşturmalar yerine söz konusu üç girdiyi tek bir vergi paketine dahil ederek hızlı bir şekilde müdahale etme ve bütüncül bir yaklaşım sergileme çağrısında bulundu. Ayrıca Kanada’nın Çin’de eritilmiş ve dökülmüş çeliğe en az %25 vergi uygulaması gerektiğini de söyledi. Aksi takdirde Kanada’nın ticaret ortaklarının çok gerisinde kalarak oldukça savunmasız hale geleceğinin altını çizdi. Öte yandan ticaret ortakları olan ABD ile Meksika’nın durumun ciddiyetinin farkında olduğunu ve sıkı önlemler almaya başladığını belirtti.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Kanadalı çelik üreticileri ticari önlemlerden memnun

15 May | Çelik Haberler

Kanada 6 ülkeden ithal inşaat demirinden vergi almaya devam edecek

08 Şub | Çelik Haberler

Kanada Meksika’dan ithal OCTG boruya yönelik antidamping soruşturması başlatıyor

01 Tem | Çelik Haberler

Kanada korozyona dayanıklı sac ithalatına yönelik geçici vergi oranlarını açıkladı

26 Mar | Çelik Haberler

Kanada üç ülkeden ithal korozyona dayanıklı saca yönelik tahmini marjları açıkladı

26 Kas | Çelik Haberler

Kanada üç ülkeden ithal korozyona dayanıklı saca yönelik antidamping soruşturması başlattı

13 Kas | Çelik Haberler

Kanada bazı ülkelerden ithal OCTG borusuna ilişkin yeniden inceleme başlattı

30 Eyl | Çelik Haberler

Kanada üç ülkeden ithal levhada antidamping vergisine devam edecek

28 May | Çelik Haberler

ABD Kanada ve Meksika’dan ithalata vergiyi kaldırıyor

20 May | Çelik Haberler

Kanada kalın levha ve paslanmaz çelik tele nihai koruma önlemi getirdi

14 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis