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Kanada çelik ticaretine yönelik koruma önlemlerini bir yıl uzatacak

Perşembe, 04 Haziran 2026 13:44:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada hükümeti yerel üreticileri ve şirketleri desteklemek, çelik ticaretindeki sapmaya, piyasa dışı uygulamalara ve küresel kapasite fazlasına karşı korumayı sürdürmek amacıyla çelik ve alüminyum için yürürlükte olan koruma önlemlerini bir yıl uzatacağını açıkladı.

Kanada Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kanada, CUSMA ortağı olmayan ülkelerden yapılan ithalat için uyguladığı kota sistemini 27 Haziran 2027 tarihine kadar uzatırken, ABD çıkışlı ürünlere yönelik vergi muafiyetini 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatacak.

Bakanlık söz konusu uzatmanın üreticiler ve ithalatçılar için ticarette daha fazla öngörülebilirlik ve uzun vadeli kesinlik sağlayacağını, aynı zamanda hükümetin Kanada çelik sektörünü ve çalışanlarını kapasite fazlası ve adil olmayan piyasa koşullarından kaynaklanan ticaret akışlarının etkilerine karşı savunmasına yardımcı olacağını belirtti.

Mevcut çerçeve kapsamında kota seviyeleri, Kanada ile serbest ticaret anlaşması bulunmayan ortaklar için 2024 yılı ithalat hacimlerinin %20’si, Kanada ile yürürlükte bir serbest ticaret anlaşması bulunan ortaklar için ise 2024 yılı ithalat hacimlerinin %75’i baz alınarak belirlenmeye devam edecek. Kota limitlerini aşan ithalat ise %50 vergi tabi olmaya devam edecek. Kanada ayrıca ABD ve Meksika’yı çelik kotalarından muaf tutmayı sürdürecek.

Planlanan uzatmanın ardından hükümet, belirli ürün sınıflarında kotaların belirlenmesi için ülkeye özel tahsis bazlı bir yaklaşımı değerlendirmeyi planlarken, üreticiler ve ithalatçıların kota çerçevesine yönelik devam eden incelemenin bir parçası olarak görüşlerini paylaşmaya davet edilmesi bekleniyor.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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