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Kanadalı Auxico Resources Brezilya limanından mangan satacak

Perşembe, 07 Ocak 2021 12:23:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Kanadalı mangan şirketi Auxico Resources, Hindistan’da açıklanmayan bir müşteri ile açıklanmayan bir Brezilya limanından 10,000 mt mangan tedarik edebilmek için anlaşma imzaladığını söyledi. Ürünün Ocak sonu sevkiyat için hazır olacağı bildiriliyor.

Auxico daha sonra sevkiyatı 12 aylık bir dönemde aylık 60.000 mt’a yükseltebilir.

Ancak şirket, Brezilya’daki söz konusu limanı kullanmaya devam edip etmeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı. Ayrıca, şirketin ürünü Brezilyalı bir tedarikçiden mi satın aldığı yoksa Brezilya’da elinde kalmış stokları mı bulunduğu net değil.


Etiketler: madencilik  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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