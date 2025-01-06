Kanadalı Algoma Steel üçüncü çeyrekte negatif AVFÖK bekliyor

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel, 2024-2025 mali yılının 31 Aralık tarihinde biten üçüncü çeyreği için beklentilerini açıkladı.

Şirket, söz konusu çeyrekte toplam çelik sevkiyatının 545.000-550.000 mt arasında yer almasını bekleniyor. Bununla birlikte AVFÖK değerinin eksi 55 milyon Kanada doları ile 65 milyon Kanada doları aralığında yer alacağı tahmin ediliyor.

Algoma CEO’su Michael Garcia, “Elektrik ark ocağı projesi, soğuk üretim faaliyetlerinin başlamasıyla bu çeyrekte önemli bir kilometre taşına ulaştı. Kasım sonu ve Aralık başında görülen yoğun kar yağışı, projeyi kısa süreliğine etkiledi. 2025 yılının birinci çeyreği sonuna kadar gerçekleştirmeyi planladığımız ilk üretimde gecikme beklemiyoruz,” dedi.