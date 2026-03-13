Algoma Steel 2025’te daha yüksek net zarar açıkladı, elektrik ark ocağına geçişi hızlandırdı

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel, 2025 mali yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirket 2025 yılında 984,9 milyon CAD net zarar kaydettiğini, bu rakamın 2024’teki 139 milyon CAD net zarara kıyasla önemli ölçüde arttığını bildirdi. Aynı dönemde şirketin gelirleri 2,08 milyar CAD seviyesinde gerçekleşirken, bir önceki yıl 2,46 milyar CAD olarak kaydedilmişti.

Aynı yılda şirketin düzeltilmiş AVFÖK değeri 261,4 milyon CAD zarar olurken, AVFÖK marjı %12,5 olarak gerçekleşti. Şirketin 2025 yılı sevkiyatları 1,74 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu rakam 2024’teki 2,02 milyon mt seviyesine kıyasla %14 düşüş gösterdi.

Yüksek fırın operasyonları planlanandan önce durduruldu

Algoma’ya göre elektrik ark ocağı operasyonlarının hız kazanması, şirketin yüksek fırın ve kok fırını operasyonlarını başlangıçta planlanan 2027 takviminden önce sonlandırma kararıyla aynı döneme denk geldi. Yüksek fırın hattı üzerinden üretim 31 Aralık 2025’ten hemen sonra sona erdi ve şirket tüm ham çeliğin artık elektrik ark ocağı tesisinde üretildiğini belirtti. Algoma, dönüşümün tamamlanmasının ardından tesisin yıllık yaklaşık 3,7 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine ulaşmasının beklendiğini ve bu kapasitenin nihai mamul işleme kapasitesiyle uyumlu olacağını ifade etti.

Şirket ayrıca söz konusu dönüşümün elektrik ark ocağı öncesi seviyelere kıyasla yıllık karbon emisyonlarını yaklaşık %70 azaltmasının beklendiğini belirtti.

Levha üretimine stratejik yönelim

Algoma, elektrik ark ocağı kapasitesi devreye alınırken sıcak rulo sac üretimini azaltmayı, buna karşılık levha üretimi ve satışına odaklanmayı planladığını açıkladı. Şirket, bu kararın Kanada pazarının mevcut koşulları doğrultusunda alındığını ve Algoma’nın Kanada’nın tek levha üreticisi olması nedeniyle benzersiz bir konuma sahip olduğunu belirtti. Algoma’ya göre söz konusu strateji vergi riskini azaltmayı, işletme maliyetlerini düşürmeyi ve nakit verimliliğini artırmayı hedefliyor.

232. Madde vergileri Kanada’nın ABD pazarına erişimini sınırlıyor

Algoma, 2025 yılı boyunca ABD’nin ticaret önlemlerinin etkisiyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini bunlar arasında 1962 Ticaret Genişleme Yasası kapsamındaki 232. Madde uyarınca çelik ithalatına uygulanan %50’lik vergilerin bulunduğunu belirtti. Şirkete göre söz konusu önlemler Kanadalı çelik üreticilerinin ABD pazarına erişimini önemli ölçüde sınırladı ve bunun sonucunda Kanada’da sıcak rulo sac arz fazlası oluştu ve yerel piyasalarda fiyatlar üzerinde sürekli bir baskı görüldü.