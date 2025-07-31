Algoma Steel 2025’in ikinci çeyreğinde net zarar kaydetti

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel, 2025 mali yılının 30 Haziran’da biten ikinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını paylaştı.

İkinci çeyrekte şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 6,1 milyon CAD net kâra kıyasla 110,6 milyon CAD net zarar açıkladı. Satış geliri ise piyasa koşullarının özellikle 232. Madde vergileri nedeniyle kötüleşmesine bağlı olarak 650,5 milyon CAD seviyesinden 589,7 milyon CAD’a geriledi.

Bahsi geçen çeyrekte şirketin düzenlenmiş AVFÖK kaybı 32,4 milyon CAD, AVFÖK marjı ise %5,5 seviyelerinde kaydedildi. Şirketin sevkiyatları yıllık %6,5 düşüşle 472,056 mt oldu.

Buna ek olarak 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla elektrik ark ocağı (EAF) projesi için yapılan toplam yatırım 881 milyon $ ve şirket EAF projesinin tamamlanmasının nakit mevcudiyet, faaliyetlerden elde edilen nakit ve şirketin mevcut kredi imkanları kapsamında kullanılabilir borçlanmalarla finanse edilmesini bekliyor. Bununla birlikte ikinci çeyrekte şirket 64,1 milyon CAD tutarında vergilere bağlı masraf kaydetti.

Algoma CEO’su Michael Garcia, "2025'in ikinci çeyreği Algoma için çok önemli bir dönemdi. Bu dönemde, Algoma'nın tescilli yeşil çeliği Volta’nın ilk üretimi için hazırlıkları tamamladık. Bu dönüm noktası, iki adet son teknoloji elektrik ark ocağımızın ilkinde ilk çeliğimizi başarıyla üretmemizle Temmuz ayı başında gerçekleşti. Çeyrek için beklentilerimizle uyumlu operasyonel sonuçlar elde ederken, finansal performansımız devam eden vergi belirsizliği, çelik piyasasındaki zayıf talep ve fiyat baskılarından etkilenmeye devam etti. Belirsiz piyasa ortamı, sektör genelinde sevkiyatlar ve fiyatlandırma için zorluklar yarattı, ancak stratejik dönüşümümüzü gerçekleştirmeye odaklanmaya devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Garcia sözlerine şöyle devam etti: “Temmuz ayı başında elektrik ark ocağında ilk çeliğimizi üretmek, eski, yüksek maliyetli geleneksel çelik üreticisi olmaktan Kuzey Amerika'nın en düşük maliyetli yeşil çelik üreticilerinden biri haline geçişimizin gerçek başlangıcını simgeleyen tarihi bir başarı. Piyasa oynaklığını ve makroekonomik veya jeopolitik belirsizlikleri kontrol edemesek de kontrol edebileceğimiz şeylere, varlıklarımızın güvenli bir şekilde işletilmesi ve elektrik ark ocağı projesinin tamamlanmasına odaklanıyoruz. Bu proje, piyasa döngüleri boyunca bize fayda sağlayacak ve tüm paydaşlar için kalıcı değer yaratacak yapısal bir maliyet avantajı sağlayacaktır."