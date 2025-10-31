Algoma Steel 2025'in üçüncü çeyreğinde net zarar kaydetmeye devam etti

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel Inc., 2025 mali yılının 31 Eylül tarihinde sona eren üçüncü çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 106,6 milyon CAD net zarara kıyasla 485,1 milyon CAD seviyesinde net zarar kaydederken, toplam satış gelirleri sevkiyatların azalmasına bağlı olarak yılın geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 600,3 milyon CAD’a kıyasla 523,9 milyon CAD oldu.

Üçüncü çeyrekte şirketin AVFÖK değeri 87,1 milyon CAD, AVFÖK marjı ise %16,6 seviyelerinde kaydedildi. Şirket bahsi geçen çeyrekte yıllık %21,6 düşüşle 419.173 mt çelik sevkiyatı gerçekleştirdi.

Ayrıca, 2025 yılının Temmuz ayı başı itibarıyla Algoma’nın elektrik ark ocağı projesinin 1 No’lu birimi için devreye alma ve kapasite artırımı faaliyetleri önemli ölçüde ilerleme kaydetti. Fırın ve ilgili çelikhanedeki ekipmanlar güçlü performans göstererek geniş bir yelpazedeki levha ve sıcak haddelenmiş çelik kalite standartlarına ulaştı. Algoma’nın yıllık ham çelik üretim kapasitesinin yaklaşık 3,7 milyon mt olması ve yıllık karbon emisyonlarını yaklaşık %70 oranında azaltması bekleniyor.

Algoma CEO’su Michael Garcia, “Üçüncü çeyrek sonuçlarımız, zorlu çelik piyasası koşullarında ilerlerken, daha önce açıkladığımız tahminlerle büyük ölçüde uyumlu gerçekleşti. ABD çelik pazarı hâlâ büyük ölçüde bize kapalı ve genel piyasa koşulları rüzgârı ters yönden estirmeye devam ediyor. Ancak bu belirsizlik döneminde konumumuzu güçlendirmek için kararlı adımlar attık. Odağımız, elektrik ark ocağına geçişimizi ilerletmek, maliyet yapımızı iyileştirmek ve Algoma’yı önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir kârlılığa taşımak. Mevcut piyasa dinamiklerine yanıt olarak elektrik ark ocaklı çelik üretimine geçişimizi hızlandırıyor, Kuzey Amerika’nın en düşük maliyetli yeşil çelik üreticilerinden biri olma yolculuğumuzu hızla ilerletiyoruz. Makro zorlukları veya pazar erişimi sorunlarını kontrol edemesek de kontrol edebildiğimiz unsurlara, yani dönüşüm stratejimizin başarılı şekilde uygulanmasına odaklanıyoruz. Yeşil çelik üretim teknolojisine yaptığımız yatırımlar sayesinde oluşturduğumuz esneklik ve yapısal maliyet avantajlarının, farklı piyasa koşullarında bize güçlü bir rekabet gücü kazandıracağına ve tüm paydaşlarımıza kalıcı değer yaratacağına inanıyoruz,” ifadelerini kullandı.