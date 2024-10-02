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Kanadalı Algoma Steel 2025 mali yılının ikinci çeyreği için tahminlerini açıkladı

Çarşamba, 02 Ekim 2024 09:15:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel, 2024-2025 mali yılının 30 Eylül’de biten ikinci çeyreği için beklentilerini açıkladı.

Şirketin verilerine göre bahsi geçen çeyrekte toplam çelik sevkiyatının 510.000 ila 520.000 mt arasında yer alması bekleniyor. Bununla birlikte AVFÖK değerinin 5 milyon $ ila eksi 5 milyon $ arasında kaydedileceği tahmin ediliyor. Şirket AVFÖK değerine yaklaşık 20 milyon $ tutan sigorta işlemlerini de dahil ediyor.

Algoma CEO’su Michael Garcia, “Faaliyetlerimiz, çelik talebi ve fiyatları konusunda zorlu dönem geçirsek de mali yılın ikinci çeyreğine yönelik beklentilerimizle aynı doğrultuda ilerliyor. Talebin toparlanması durumunda ortaya çıkacak fırsatları değerlendirebilecek konumdayız. Bununla birlikte elektrik ark ocağı projemizin 2024 yılının sonunda devreye girmesini bekliyoruz. Bu projeyle birlikte Kuzey Amerika’daki güçlü bir sürdürülebilir üretime sahip şirketlerden biri olacağız,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Mali Sonuçlar 

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