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Algoma Steel ikinci çeyrekte net zarar kaydetti, Aralık’ta elektrikli ark ocağının devreye alınması planlanıyor

Pazartesi, 11 Kasım 2024 12:14:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel, 2024-2025 mali yılının 30 Eylül’de biten ikinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını paylaştı.

İkinci çeyrekte şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 31,1 milyon CAD net kâra kıyasla 106,6 milyon CAD net zarar açıkladı. Satış geliri ise çelik sevkiyatlarının düşmesi, kok tüketiminin artması ve piyasa koşullarının zayıflamasına bağlı olarak 732,6 milyon CAD seviyesinden 600,3 milyon CAD’a geriledi.

Bahsi geçen çeyrekte şirketin düzenlenmiş AVFÖK değeri 3,5 milyon CAD, AVFÖK marjı ise %0,6 seviyelerinde kaydedildi. Şirketin sevkiyatları yıllık %5,2 düşüşle 520,443 mt oldu.

Şirket, kurulu olan yüksek fırın ve temel oksijenli çelik üretimi faaliyetlerinin yerine geçecek iki yeni elektrik ark ocağının inşaatının önemli ölçüde ilerlediğini ifade etti. Algoma elektrik ark ocaklarını Aralık ayında devreye almayı ve 2025’in ilk çeyreğinin sonunda üretime başlamayı planlıyor.

Algoma Steel CEO’su Michael Garcia, “Mali yılın ikinci çeyreğinde zorlu piyasa koşulları karşısında güçlü bir operasyonel performans gösterdiğimiz görülüyor. Sevkiyatlarımız ve düzenlenmiş AVFÖK değeri önceki tahminlerimiz dahilinde. Levha tesisini yenileme projemizin tamamlanmasının ardından levha üretimini düzenli olarak artırdık. Farklı katma değerli ürün satışlarımız da çelik fiyatlarındaki sert düşüşü dengelememizi sağlıyor,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Mali Sonuçlar 

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