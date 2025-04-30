Algoma Steel ilk çeyrekte net zarar kaydetti

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel Inc., 2025 mali yılının 31 Mart tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 28 milyon CAD net kâra kıyasla 24,5 milyon CAD seviyesinde net zarar kaydederken, toplam satış gelirleri zayıflayan piyasa koşullarında fiyatlar gevşediği için geçtiğimiz mali yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 620,6 milyon CAD’a kıyasla 517,1 milyon CAD oldu.

İlk çeyrekte şirketin AVFÖK değeri 46,7 milyon CAD, AVFÖK marjı ise %9 seviyelerinde kaydedildi. Şirket bahsi geçen çeyrekte yıllık %4,2 artışla 469,731 mt çelik sevkiyatı gerçekleştirdi.

Bununla birlikte ilk çeyrekte görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle şirketin iki son teknoloji elektrik ark ocağının inşaatında gecikmeler meydana geldi. Şirket bununla birlikte ABD’nin uygulamaya başladığı vergilere bağlı olarak maliyetinin 10,5 milyon CAD artış kaydettiğini bildirdi.

Algoma Steel CEO’su Michael Garcia, “2025’in ilk çeyreği piyasada devam eden zorluklar nedeniyle oldukça hareketli bir dönem geçirdik. Mali ve operasyonel sonuçlarımız vergilerin yarattığı belirsizlik, zayıf talep ve fiyatlardaki aşağı yönlü harekete rağmen genel olarak beklentilerimizle aynı doğrultuda. Bununla birlikte elektrik ark ocağı projemizin inşaatı devam ediyor. Zorlu kış koşulları normalde inşaatları geciktirse de bu dönemi henüz kritik aşamada olmayan elektrik ark ocağı projemizi ilerletmek için kullandık. Bununla birlikte aralarında gaz ve su arıtma tesisleri bulunan birkaç hayati sistemi devreye aldık, fırının kendisini yeniden konumlandırdık ve trafoya enerji vermeye başladık. İlk kurulan elektrik ark ocağının ikinci çeyrekte üretime başlamasını bekliyoruz. Proje maliyetleri ve 2025 yılı için elektrik ark ocaklı üretim tahminlerimizde önemli bir değişiklik yok,” ifadelerini kullandı.

Garcia, küresel piyasanın son durumuna değinerek, “Kanada’dan ithal çelik ve alüminyum için geçerli vergiler de dahil olmak üzere ABD’nin getirdiği vergiler piyasada belirsizlik yarattığı ve Kanada’nın ithalatı arttığı için Kuzey Amerika piyasası oldukça çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bu zorluklara rağmen elektrik ark ocağına üretimine geçmemizle birlikte maliyet yapımızı geliştirip direncimizi artıracağımızdan kuşkumuz yok. Algoma uzun yıllar boyunca Kuzey Amerika çelik sektörünün en büyük oyuncularından biri olarak kalacak. Güvenlik ve sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz sayesinde Kuzey Amerika’nın yeşil çelik üreticilerinden biri olup tüm paydaşlarımıza uzun vadeli değer sağlayacağız,” şeklinde konuştu.