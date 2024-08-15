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Algoma Steel’in satışları sevkiyatların düşmesi nedeniyle birinci çeyrekte azaldı

Perşembe, 15 Ağustos 2024 11:29:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada merkezli Algoma Steel Inc., 2024-25 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 130,9 milyon Kanada doları net kâra kıyasla 6,1 milyon Kanada doları net kâr kaydetti. Söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri sevkiyatlar ve çelik fiyatları düştüğü için geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 827,2 milyon Kanada dolarına kıyasla 650,5 milyon Kanada doları oldu.

Yılın ilk üç ayında şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü 37,7 milyon Kanada doları, AVFÖK marjı ise %5,8 seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde şirketin çelik sevkiyatları geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 569.433 mt’a kıyasla %11,6 düşüşle 503.152 mt seviyesinde yer aldı.

Algoma Steel CEO’su Michael Garcia, elektrik ark ocağına geçiş projesi hakkında, “Yıl sonunda elektrikli ark ocağını devreye alıp 2025’in ilk çeyreğinin sonunda çelik üretimine başlamayı planlıyoruz. Elektrikli ark ocağı inşaatı bitmek üzere ve hem bütçe hem de takvim açısından istediğimiz yerdeyiz. Algoma, bir dönüm noktasından geçmek üzere. Kuzey Amerika’nın en doğa dostu çelik üreticilerinden biri haline gelip paydaşlarımızı memnun etmeyi planlıyoruz,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Mali Sonuçlar 

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