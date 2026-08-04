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Kanada'da ve ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 31. Hafta, 2026

Salı, 04 Ağustos 2026 09:47:07 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 31 Temmuz tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 588 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 127 adet seviyesinde yatay seyrederken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 451 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 48 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 15 adet artışla 219 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 42 adet artış kaydetti.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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