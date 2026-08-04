Kanada'da ve ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 31. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 31 Temmuz tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 588 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 127 adet seviyesinde yatay seyrederken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 451 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 48 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 15 adet artışla 219 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 42 adet artış kaydetti.