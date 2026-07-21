Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artış gösterdi - 29. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 17 Temmuz tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 7 adet artışla 588 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 126 adet seviyesinde yatay seyrederken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 7 adet artışla 452 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 44 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 19 adet artışla 198 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 26 adet artış kaydetti.