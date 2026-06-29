Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 26. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 26 Haziran tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 10 adet artışla 573 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 125 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 7 adet artışla 440 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 26 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 11 adet artışla 197 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 57 adet artış kaydetti.