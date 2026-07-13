ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yükselirken, Kanada’da düştü - 28. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 10 Temmuz tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 581 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 126 seviyesinde, petrol sondaj kulelerinin sayısı ise 445 adet seviyesinde yatay seyretti. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 44 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 11 adet düşüşle 179 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 17 adet artış kaydetti.